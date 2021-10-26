Психолог рассказала, как избежать семейных конфликтов в период локдауна

Семейный системный психолог Алена Леонова в интервью Pravda.Ru назвала способы поддержки бесконфликтной семейной обстановки в период ограничений из-за COVID-19.

"Если люди привыкли не находиться длительное время вместе и вдруг они оказываются в замкнутом пространстве, то чаще всего действительно конфликтов не избежать. Поэтому здесь, например, нужно заниматься какой-то объединяющей деятельностью, если к этому готовы. Например, придумать какую-нибудь совместную активность с детьми: игру, приготовление пищи. Но здесь есть определенная опасность: если люди никогда этого не делали и не умеют договариваться, то это тоже может быть почвой для конфликта", — объяснила психолог.

Специалист также рассказала о важности уважения личного времени каждого из членов семьи, наличия возможности иметь промежуток дня, "когда его никто не трогает".

"Вопрос в том, чтобы договориться заранее, что мама говорит: меня в это время не трогайте, у меня какие-то свои занятия, папа говорит, что меня в это время не трогайте аналогично. И все договариваются, и эту историю поддерживают", — добавила Леонова.

Однако в некоторых случаях не стоит "ставить эксперименты", уточняет психолог. Она напомнила, что введенные ограничения не запрещают выход на улицу и призвала пользоваться этой возможностью, "чтобы не провоцировать сложности" в семье.

Ранее власти Москвы объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября. В данный период будут открыты только аптеки и продовольственные магазины. Аналогичные меры вводятся в Московской области и ряде других российских регионов.