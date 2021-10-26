Мосгорсуд подтвердил приговор участнице Pussy Riot Марии Алёхиной

Мосгорсуд подтвердил приговор участнице Pussy Riot Марии Алёхиной. Она по-прежнему должна оставаться на месте постоянного проживания с 22:00 до 06:00.

Ранее Преображенский районный суд Москвы приговорил её к одному году ограничения свободы. Девушку обвиняют в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве.

Как рассказал адвокат певицы Даниил Берман, Мосгорсуд отклонил жалобу и оставил решение первой инстанции в силе.

"Мы будем подавать кассацию на это решение, поскольку хотим со временем обратиться в Европейский суд по правам человека. По правилам, для этого нужно пройти сначала все инстанции внутри РФ", — сказал Берман.

Алёхиной нельзя покидать свой дом, также ей нельзя менять место жительства, работы или учёбы, выезжать из Москвы, посещать места проведения массовых мероприятий. Также нужно 2 раза в месяц отмечаться.

Ранее участницы группы Pussy Riot уже приговаривались судом. В 2012 году они провели акции в Богоявленском соборе в Елохове и в храме Христа Спасителя. Ролик они выложили на YouTube. Надежда Толоконникова, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич были приговорены к двум годам колонии общего режима.

Двух участниц группы Pussy Riot Марию Алёхину и Риту Флорес задержали в ноябре 2020 года. Риту Флорес выпустили в августе 2021 года.

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