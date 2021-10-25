Правозащитник Сергей Бызин обеспокоен тем, что бездомным некуда будет обратиться в нерабочие дни.
Бызин сообщил Общественной Службе Новостей, что в этот период на улицах может значительно увеличиться количество бездомных.
"Не хотелось, чтобы повторилась ситуация, когда бездомному человеку нельзя будет обратиться за помощью в государственные учреждения из-за ограничений", — сказал правозащитник.
Руководитель Московского областного центра социального обслуживания подчеркнул, что работа учреждения будет продолжена, как и деятельность негосударственных приютов, куда люди могут обратиться за помощью.
Таким учреждениям необходима поддержка со стороны государства в условиях эпидемиологических ограничений, чтобы они могли предоставить обратившимся услуги на должном уровне.
Ранее Pravda.Ru сообщила о том, как мошенники оформляли на бездомных банковские кредиты.
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