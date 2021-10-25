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Ночь Музыки: уральский перформанс в разгар карантина

Общество

На Урале завершился крупный музыкальный фестиваль. С ним было связано несколько громких скандальных событий. Мероприятие должно было проходить в формате COVID-free, однако, по отзывам пользователей Сети, организаторам не удалось в полной мере обеспечить безопасность людей.

Ночь Музыки: уральский перформанс в разгар карантина

На концертных площадках могло присутствовать ограниченное число зрителей и счастливчикам, оказавшимся у сцены, пришлось отстоять огромные очереди.

"Ни масок, ни социальной дистанции"!" — сетовали екатеринбуржцы в социальных сетях.

"Работать нельзя — ввели выходные. А развлекаться в самый раз. Просто пляски на костях!" — подобные комментарии можно найти в Сети.

Другие пользователи отвечают: "Ночь музыки только для привитых и переболевших! Не вакцинировались — сидите дома и смотрите онлайн-трансляцию!".

На различных концертных площадках фестиваля собралось по 500 человек. В этом году хедлайнерами фестиваля стали рок-музыкант и продюсер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, Billy's Band, популярные среди молодежи IOWA и Клава Кока. Участвовали также поп-группа "Мираж", "Запрещённые барабанщики", "Каста" и многие другие.

Моргенштерн не стал участвовать в Ural Music Night. Он, несмотря на весь его эпатаж, не захотел подвергать риску жизни своих поклонников, поэтому не прилетел в Екатеринбург. Но организаторы решили высказать свою версию событий.

"Мы его пригласили изначально, он отказался — еще зимой. Если артист отказался, мы не строим на него планов. Позже, когда он согласился, у нас уже не было места", — отметили основатели фестиваля.

Не обошлось и без политических эксцессов. Известный музыкант Вадим Самойлов раскритиковал Ельцин Центр во время проведения Ural Music Night. Основатель группы "Агата Кристи" высказался в сторону либералов:

"Вот что хочу вам сказать, дорогие мои земляки. Какие-то мы здесь, не все, но есть тут борзые, тупорылые. Я болею за то, чтобы их здесь не было. Вот этих тупорылых, которые либеральные такие. Кстати, привет Ельцин Центру. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой".

Позднее основатель "Уральской ночи музыки" Евгений Горенбург извинился за поведение и слова Вадима Самойлова.

"Мой друг Вадик Самойлов на концерте группы "Агата Кристи" сказал абсолютно неуместные слова в адрес работников, людей, которые работают в "Ельцин Центре". Я приношу нашим партнерам извинения за это. С Вадиком я обязательно поговорю", — прокомментировал господин Горенбург.

На днях представители учреждения заявили о том, что они намерены прекратить сотрудничество с генеральным продюсером фестиваля "Уральская ночь музыки" и никогда больше не хотят видеть музыканта в своем центре. Сам Самойлов отреагировал на разразившийся скандал словами:

"Я просто высказал свое мнение и решил рассказать о своем "определенном" отношении к этому месту".

Многие партнеры, поддерживавшие фестиваль в предыдущие годы, также отказались принимать участие в разгар эпидемии коронавируса, особенно в те дни, когда количество умерших от Covid оказалось на пике. Напомним, за сутки накануне мероприятия в России выявили 37 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19!

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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