Самоизоляцию рекомендовано ввести для не привитых от COVID-19 пенсионеров в РФ

Российский президент Владимир Путин рекомендовал главам регионов ввести самоизоляцию для не привитых от COVID-19 людей старше 60 лет.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации… введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет", — говорится в размещённом на сайте Кремля перечне поручений, утверждённом президентом по итогам совещания с правительством.

Согласно документу, главам регионов рекомендовано также обеспечить перевод работающих пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями на "дистанционку" на месяц, чтобы те смогли привиться от коронавируса при отсутствии противопоказаний и дождались дома формирования иммунитета.

Кроме того, регионам рекомендуется ввести допуск на определённые объекты по документам о вакцинации или перенесённом COVID-19, либо отрицательным ПЦР-тестам, запретить зрелищно-развлекательные мероприятия, ограничить работу общепита по ночам, а также предоставлять два выходных привившимся от коронавируса.

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