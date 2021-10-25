Стариков: Минздрав РФ сам подрывает доверие к вакцине от COVID-19

Политик и общественный деятель Николай Стариков раскритиковал изменения в инструкции к российской коронавирусной вакцине, которые под занавес минувшей недели опубликовал Минздрав страны.

Напомним, теперь из документа исключён пункт о том, что кормление грудью является противопоказанием для вакцинации "Спутником V".

"Что-то изменилось? Нет. Испытания прошли? Нет. На кормящих не проводят испытания из-за этического вопроса. Просто взяли и разрешили. Потому что "безопасно и на 100% надёжно", — написал Стариков в своём ТГ-канале.

По его мнению, "вот такие" решения и провоцируют народ не доверять призывам вакцинироваться. И вызывают только одно желание — отказаться от прививки.

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