Политик и общественный деятель Николай Стариков раскритиковал изменения в инструкции к российской коронавирусной вакцине, которые под занавес минувшей недели опубликовал Минздрав страны.
Напомним, теперь из документа исключён пункт о том, что кормление грудью является противопоказанием для вакцинации "Спутником V".
"Что-то изменилось? Нет. Испытания прошли? Нет. На кормящих не проводят испытания из-за этического вопроса. Просто взяли и разрешили. Потому что "безопасно и на 100% надёжно", — написал Стариков в своём ТГ-канале.
По его мнению, "вот такие" решения и провоцируют народ не доверять призывам вакцинироваться. И вызывают только одно желание — отказаться от прививки.
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