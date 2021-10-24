Минздрав РФ разрешил кормящим матерям вакцинироваться "Спутником V"

На государственном реестре лекарственных средств появилась обновлённая инструкция к вакцине "Спутник V", в которой написано, что теперь препарат можно использовать в период грудного вскармливания.

В пункте "Противопоказания" больше не значится период грудного вскармливания.

В сентябре Минздрав сообщал, что кормящим матерям противопоказана вакцинация "Спутником V", так как соответствующие исследования ещё не проводились. Однако потом беременным разрешили прививаться этим препаратом в ситуациях, когда польза от вакцинации превышает возможный риск.

За последние 24 часа в России выявили 35 660 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали 1072 человек.

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