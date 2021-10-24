Шойгу сравнил камин в палатке Путина с очагом из сказки про Буратино

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что во время отдыха в тайге увидел в палатке президента Владимира Путина необычный обогреватель.

"Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино — помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь, и все остальные вещи. Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес", — сказал Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин".

Министр обороны поблагодарил тех, кто готовил экспедицию. Отвечая на вопрос журналиста о том, как ему удаётся ежегодно приглашать Путина в тайгу, Шойгу ответил: Ещё надо разобраться, кто кого тянет".

Глава оборонного ведомства РФ вспомнил, как однажды показал президенту международный журнал о природе, где иностранный путешественник рассказывал о посещении живописных мест в России. Путин ответил: "Ну, вот почему он сумел?" И с тех пор лидер страны и Шойгу начали ездить по стране.