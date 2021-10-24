Эксперт: пенсии некоторых россиян вырастут вырастут в ноябре

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что в России страховая пенсия по старости достигла 6 044,48 рублей. Однако в ноябре люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, получат эту страховую выплату в удвоенном размере — 12 088,96 рублей.

Эту сумму можно будет получить в следующем после дня рождения месяце, отметила Григорьева. Она напомнила, что государство пока не индексирует пенсии работающим пенсионерам.

"Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил, будучи трудоустроенным", — цитирует Григорьеву агентство "Прайм".

Также с 1 февраля 2022 году вырастут пенсии лётчиков и шахтёров, которые сейчас получают, соответственно, 12 475.83 рублей и 3 852,36 рублей. Пересмотр доплат этой категории пенсионеров будет осуществляться каждые три месяца. Следующий срок — 1 ноября.

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