В субботу, 23 октября литературный обозреватель и журналист радиостанции "Эхо Москвы" Майя Пешкова умерла в больнице из-за коронавирусной инфекции.
Пешковой было 75 лет. Она трудилась в СМИ с 1992 года. Журналист вела такие программы, как:
По данным "Эха Москвы", Пешкова родилась в Молдавской Советской Социалистической Республике. Журналист получила химическое и полиграфическое высшее образование. Литературного критика наградили серебряной медалью Александра Блока. Также Пешкову за её деятельность поблагодарили члены Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
"Именно ей (Пешковой. — Прим. Ред.) Иосиф Бродский прочёл по телефону своё последнее Рождественское стихотворение", — сообщили на сайте радиостанции.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Коммунальщики Украины оправдали низкое качество газа "смешиванием с российским" топливом.