Литературный обозреватель "Эха Москвы" Майя Пешкова умерла из-за COVID-19

В субботу, 23 октября литературный обозреватель и журналист радиостанции "Эхо Москвы" Майя Пешкова умерла в больнице из-за коронавирусной инфекции.

Пешковой было 75 лет. Она трудилась в СМИ с 1992 года. Журналист вела такие программы, как:

"Непрошедшее время";

"Книжное казино";

"Книги и вокруг";

"Детская площадка";

"Титульный лист".

По данным "Эха Москвы", Пешкова родилась в Молдавской Советской Социалистической Республике. Журналист получила химическое и полиграфическое высшее образование. Литературного критика наградили серебряной медалью Александра Блока. Также Пешкову за её деятельность поблагодарили члены Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

"Именно ей (Пешковой. — Прим. Ред.) Иосиф Бродский прочёл по телефону своё последнее Рождественское стихотворение", — сообщили на сайте радиостанции.

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