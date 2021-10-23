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В Депздраве Иваново объяснили тела на улице: "Силы на пределе"

Общество

В Ивановской области объяснили новость о пакетах с трупами, которые находились прямо на земле возле морга. Инцидент прокомментировала заведующая патологоанатомическим отделением больницы номер четыре Елена Бойко.

В Депздраве Иваново объяснили тела на улице: "Силы на пределе"

Бойко заявила, что только этот морг с популярного в социальных сетях ролика и морг больницы номер восемь работают с умершими от коронавирусной инфекции. Из-за этого патологоанатомы трудятся в напряжённом режиме, подчеркнула заведующая. Она подтвердила правдоподобность кадров, которые вызвали негодование в Интернете.

"К сожалению, во время транспортировки тел умерших от ковида перегружали из машины в хранилище — одному из санитаров стало плохо", — объяснила случившееся Бойко, слова которой приводит Телеканал "360".

Она отметила, что фургон с телами разгружала небольшая группа, в которой также были женщины. Как сообщила заведующая, на данный момент умерших доставили в хранилища. По её данным, в Ивановской области зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19 и осложнений из-за болезни. Бойко рассказала о 180-250 случаях госпитализации в день.

Заведующая подчеркнула, что понимает возмущение людей от мешков с телами на земле, однако на такое действие пришлось пойти сотрудникам морга. Обычно они гуманно относятся к каждому погибшему, заключила Бойко. Она призвала местных жителей прививаться против COVID-19.

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Мешки с трупами разбросаны по земле в ковидной больнице Иваново. Жуткие кадры сняты возле морга
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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