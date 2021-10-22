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Экономист Липсиц: контрсанкции привели к росту цен на колбасу и сосиски

Общество

Доктор экономических наук, профессор Игорь Липсиц заявил, что введение Россией ответных санкций и растущая инфляция на мировом рынке являются причиной грядущего роста цен на колбасные изделия.

Экономист Липсиц: контрсанкции привели к росту цен на колбасу и сосиски

Ранее более 10 крупных компаний-мясопереработчиков России предупредили торговые сети о том, что намерены повысить цены на колбасу и мясо в конце октября-начале ноября. Причина роста цен заключается в подорожании сырья, упаковки, моющих средств и яичного меланжа.

По словам Игоря Липсица, к такой ситуации привело отсутствие иностранных конкурентов на российском рынке и импортная инфляция, которая была вызвана ростом цен на мировом рынке.

"Цены растут по нескольким причинам: во-первых, мы ограничили доступ продуктов на российский рынок в рамках контрсанкций, во-вторых, растут внутренние издержки производства из-за того, что мы закупаем больше импортных продуктов для производства продуктов питания", — сказал Липсиц в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он добавил, что нужно отменить контрсанкции и увеличить предложение для стабилизации цен, однако правительство пока не хочет это делать.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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