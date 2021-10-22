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Власти Москвы проследят за выполнением антикоронавирусных мер с помощью соцсетей

Общество

Заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что правоохранители могут обратить внимание на снимки с концертов и других мест массового скопления людей и проверить заведение на соответствие антикоронавирусным нормам.

Власти Москвы проследят за выполнением антикоронавирусных мер с помощью соцсетей

Немерюк отметил, что таким образом власти следят за выполнением указа мэра столицы Сергея Собянина. Если полицейский увидит на фотографии в социальных сетях человека в заведении, представителя компании вызовут для объяснений и составят протокол. Чтобы доказать нарушение закона, правоохранители могут потребовать записи с видеокамер.

"Как показывает практика, только 10% (жителей Москвы — Прим. Ред.) куда-то уедут, а 90% останутся и будут ограничены как-то в контактах и передвижении с точки зрения поездок на работу, по делам, по торговым центрам", — подчеркнул важность ограничений во время нерабочих дней Немерюк, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Собянин ввёл локдаун с 28 октября по седьмое ноября в Москве. По словам политика, эпидемиологическая ситуация в Москве развивается по худшему сценарию. Из-за этого мэр установил ряд ограничений, в числе которых приостановление работы культурно-досуговых заведений.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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