"Хочет в туалет?": пользователей соцсетей рассмешила странная поза Байдена

Пользователи соцсетей активно обсуждают странную позу Джо Байдена, которую он принял во время встречи с избирателями.

Президент США согнул руки в локтях и сжал кулаки, когда телеведущий зачитывал вопрос об инфляции. В таком положении глава Белого дома стоял примерно 15 секунд. Видеозапись с телеканала CNN распространилась по социальным сетям и вызвала бурные комментаторы.

"Мой ребёнок делает то же самое, когда хочет в туалет", — поделилась американка.

Ещё один комментатор в шутку предположил, что у американского лидера "пропала мышечная память", так как за один день ему пришлось выступать перед публикой дважды. Он посоветовал ему больше отдыхать от работы.

"Президента заклинило прямо в прямом эфире. Боже, помоги нам!" — написал подписчик CNN.

Некоторые пользователи сравнили позу Байдена с фигуркой игрушечного солдатика.

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