Маргариту Симоньян признали иноагентом в США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пожаловалась, что в США её объявили иностранным агентом. Она избегает появляться в Америке, так как там ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Маргарита Симоньян выступила на Валдайском форуме. Журналистка рассказала, какие жёсткие санкции применяют к ней в стране, которую все привыкли считать оплотом демократии.

"Мы иноагенты уже много лет. Более того, у меня повестка на допрос в Соединённых Штатах уже несколько лет за то, что мы не зарегистрировались иноагентами ранее. Это несмотря на то, что все наши юристы, в том числе бывшие высокопоставленные сотрудники минюста, нас убеждали, и у нас есть письменное юридическое заключение, что этот закон к нам не относится. Потому что там было написано английским языком — кроме СМИ. Но когда наша аудитория стала расти, и мы им стали мешать, нам сказали, вы либо регистрируйтесь, либо садитесь на пять лет", — объяснила телеведущая на видео, которое она опубликовала в своём Instagram-аккаунте.

Симоньян призналась, что боится появляться в США, так как повестка там её всё ещё ждёт.

"Я туда больше не летаю на всякий случай, потому что, возможно, меня там посадят", — отметила журналистка.

Владимир Путин прокомментировал рассказ главного редактора RT.

"От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Видите, как в Штатах, — пятёрочка ломится гражданам", — сказал президент России.

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