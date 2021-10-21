Ресторатор предрек череду закрытий заведений общепита из-за ограничений в Москве

Ресторатор, партнёр компании "Gagarin group" Виктор Гор рассказал Pravda.Ru, как введение ограничений из-за COVID-19 в Москве отразится на ресторанном бизнесе.

"Локдаун (Гор подразумевает введение новых ограничений в столице. — Ред.) очень серьёзно отразится на ресторанном бизнесе. Как и в прошлый раз, при любом локдауне опять рестораны понесут убытки, никакие компенсации это не компенсируют. Самое главное — потеря имиджа. У нас есть обязательства перед сотрудниками, у кого-то кредиты, у кого-то займы, у кого-то аренда. Так что это очередные убытки. Еще мы увидим череду закрытий 100%", — объяснил специалист.

По словам эксперта, среди заведений, которые могут закрыться, могут оказаться как крупные, так и мелкие сети общественного питания.

"Нет более безопасного места во время пандемии, чем ресторан. Лучше вентиляция, чем везде: чем на заводах, чем в офисах, чем дома у каждого. Лучшая уборка, постоянная и регулярная. Антисептики на каждом углу. Сотрудники привиты на 60%. А мы закрываем рестораны. Это полная нелепость", — подчеркнул Гор.

Он отметил, что пока неизвестно, как российские власти компенсируют убытки ресторанам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл локдаун с 28 октября по седьмое ноября. В столице будут действовать следующие ограничения:

приостановление работы организаций из сфер торговли, услуг, общественного питания и культурно-досуговых учреждений, за исключением аптек и магазинов с продуктами;

запрет на оказание государственных услуг офлайн;

каникулы в школах и садиках;

запрет массовых мероприятий.

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