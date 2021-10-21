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Матвиенко: назальная вакцина от коронавируса неэффективна без основной

Общество

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что назальная вакцина неэффективна без основной прививки от коронавируса.

Матвиенко: назальная вакцина от коронавируса неэффективна без основной

По словам Матвиенко, врачи рекомендуют сначала сделать основную прививку, а потом ревакцинироваться "Спутником Лайт".

"Что касается назальной вакцины, она служит для повышения иммунитета носоглотки, через которую и проникает вирус. Но только для тех людей, кто-либо переболел, либо вакцинировался, либо у них высокие антитела. То есть, это дополнительная защита от вируса. Но если ты не сделал основные прививки, то гарантий, что эта вакцина будет защищать тебя, нет", — заявила спикер Совфеда.

Она отметила, что назальную вакцину ей порекомендовал врач в качестве дополнительной защиты от коронавируса.

Матвиенко добавила, что сделала назальную вакцину и не заболела. Если количество антител снизится, то она намерена сделать ревакцинацию.

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Вакцина от коронавируса - капли в нос
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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