Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что назальная вакцина неэффективна без основной прививки от коронавируса.
По словам Матвиенко, врачи рекомендуют сначала сделать основную прививку, а потом ревакцинироваться "Спутником Лайт".
"Что касается назальной вакцины, она служит для повышения иммунитета носоглотки, через которую и проникает вирус. Но только для тех людей, кто-либо переболел, либо вакцинировался, либо у них высокие антитела. То есть, это дополнительная защита от вируса. Но если ты не сделал основные прививки, то гарантий, что эта вакцина будет защищать тебя, нет", — заявила спикер Совфеда.
Она отметила, что назальную вакцину ей порекомендовал врач в качестве дополнительной защиты от коронавируса.
Матвиенко добавила, что сделала назальную вакцину и не заболела. Если количество антител снизится, то она намерена сделать ревакцинацию.
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