Матвиенко: назальная вакцина от коронавируса неэффективна без основной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что назальная вакцина неэффективна без основной прививки от коронавируса.

По словам Матвиенко, врачи рекомендуют сначала сделать основную прививку, а потом ревакцинироваться "Спутником Лайт".

"Что касается назальной вакцины, она служит для повышения иммунитета носоглотки, через которую и проникает вирус. Но только для тех людей, кто-либо переболел, либо вакцинировался, либо у них высокие антитела. То есть, это дополнительная защита от вируса. Но если ты не сделал основные прививки, то гарантий, что эта вакцина будет защищать тебя, нет", — заявила спикер Совфеда.

Она отметила, что назальную вакцину ей порекомендовал врач в качестве дополнительной защиты от коронавируса.

Матвиенко добавила, что сделала назальную вакцину и не заболела. Если количество антител снизится, то она намерена сделать ревакцинацию.

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