В Краснодарском крае вводят систему QR-кодов для посещения заведений общепита

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил нерабочие дни с 30 октября по седьмое ноября. Также на совещании Оперативного штаба региональные власти решили ужесточить антикоронавирусные меры.

Как написал руководитель администрации Краснодарского края, в это время граждане смогут посещать заведения общественного питания и других мест, где можно провести досуг, только с QR-кодом из госуслуг. Также губернатор сообщил, что с 25 октября по первое декабря на территории региона ограничили массовые, культурные и спортивные мероприятия. На них тоже будут допускать только с необходимым QR-кодом.

"Учитывая тёплую погоду вполне ожидаемо, что в ближайшее время количество туристов в крае возрастёт. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах", — подчеркнул Кондратьев в своём телеграм-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни в столице досрочно — с 28 октября по 7 ноября. По данным политика, в регионе опасная эпидемиологическая обстановка. Из-за этого он ввёл локдаун.

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