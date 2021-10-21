Роспотребнадзор рекомендовал избегать поездок в нерабочие дни из-за COVID-19

Россиянам стоит отказаться от поездок в период нерабочих дней, введённых в стране в связи с подъёмом заболеваемости коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре.

"С учётом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период", — говорится в сообщении ведомства.

Россиянам рекомендуется также отказаться от походов в гости и длительного общения в помещениях, а также пользоваться услугами доставки товаров на дом.

Жителям страны предлагают во время нерабочих дней больше гулять на свежем воздухе, а также привиться от COVID-19 и гриппа. Общаться с родственниками и приятелями лучше по телефону или с помощью других средств связи.

В случае необходимости передвижения по городу рекомендуется пользоваться личным транспортом или такси. При этом необходимо пользоваться масками, антисептиками и избегать массового скопления людей.

В Роспотребнадзоре полагают, что ограничение контактов россиянами положительно скажется на эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года распространения с целью предотвращения распространения коронавируса. Главы субъектов РФ могут установить нерабочие дни досрочно, с 23 октября.

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