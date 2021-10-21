Артистку, спародировавшую представителя МВД, посадили на три месяца

Артистку, спародировавшую официального представителя МВД Ирину Волк, отправили в колонию на три месяца.

Лариса Кривоносова стала известной благодаря популярному "руководителю исполкома" Виталию Наливкину. В нескольких роликах она изобразила официального представителя МВД Уссурийского района.

Как сообщает Telegram-канал Baza, видео с Мариной Вульф полиции пришлось не по душе — Кривоносову арестовали на десять суток и оштрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение форменной одежды.

На этом наказания не прекратились. 19 октября Уссурийский суд назначил Кривоносовой три месяца колонии. Такое наказание актриса получила за систематическое несоблюдение административного надзора, который установили над ней в 2020 году.

"Когда обиделась на подругу, которая оделась так же как ты", — комментируют новость в Telegram-канале.

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