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Симоньян отреклась от своих непривитых родственников: "Забудьте мой телефон"

Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что знать не хочет тех своих родственников и друзей, которые отказываются вакцинироваться против коронавируса. Журналистка отметила, что не пустит на порог тех, кто не захотел прививаться от COVID-19.

Симоньян отреклась от своих непривитых родственников: "Забудьте мой телефон"

Маргарита Симоньян всерьёз опасается за здоровье своих детей, так как сейчас коронавирус стал поражать и подрастающее поколение.

Она призвала антипрививочников из числа её родственников и знакомых обходить её и её дом стороной.

"Я вас знать не знаю", — написала Маргарита в своём Telegram-канале.

Телеведущая также заявила, что не собирается помогать непривитым родственникам и друзьям, если те вдруг заболеют.

"Задыхайтесь сами на ИВЛ, ползайте с сатурацией семьдесят по коридорам битком набитых больниц — это на здоровье… Да, и когда вы — мои непривитые адлерские родственники, краснодарские соседи, московские коллеги — в очередной раз будете пытаться попасть в "хорошую" клинику и вообще в какую-либо клинику со своей температурой и кашлем, которые вы неделю игнорировали так же, как вы игнорировали мои мольбы вакцинироваться, — заранее забудьте мой телефон. Вот прямо сейчас вычеркните его из записной книжки", — категорично заявила Симоньян.

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Анатомия коронавируса SARS-CoV-2
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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