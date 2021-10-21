Жириновский нашёл объяснение "уродству" памятника молодожёнам в Павлове

Пока россияне в соцсетях активно обсуждают памятник молодожёнам, появившийся перед ЗАГСом в городе Павлово Нижегородской области, и возмущаются "уродством" скульптуры, а местная администрация оправдывается, нашёлся человек, который "по достоинству оценил гениальную задумку" неизвестного скульптора.

Им стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Внимательно рассмотрев фотографии скульптурной группы, он сделал вывод, что "скульптура новобрачных перед ЗАГСом в Павлове — правильная".

Как объяснил в своём ТГ-канале ветеран российской политики, в ней (скульптуре) "намёк: идеальных пар не бывает":

"… многих, возможно, она вовремя приведёт в чувство, покажет, что брак — это не бесконечный медовый месяц. А чтобы образ был полным, я бы дополнил его ещё фигурами сварливой тёщи и зятя", — написал лидер либерал-демократов.

Владимир Вольфович напомнил, что "несчастные браки в России — это большая проблема" и "больше половины, по статистике, разводятся".

"А развод — это раздел имущества, скандал, ссоры, бывает, что уже общие дети появились и их делят в суде — всё это огромный стресс".