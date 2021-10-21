Тестировать школьников "на адекватность" предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить регулярные психологические тесты для школьников. По мнению парламентария, эта мера позволит снизить количество "вспышек насилия" среди учащихся.

Как подчеркнул Милонов, последние события в учебных заведениях и "волна агрессии" среди подростков вызывает тревогу. А мониторинг подобных ситуаций "налажен слабо".

"Учебные заведения силовых и специальных служб относятся к психологическому отбору достаточно серьёзно, а вот учебные заведения гражданской и общей направленности часто пренебрегают подобной профилактикой", — пояснил парламентарий RT.

По мнению Милонова, одного тестирования в год недостаточно. Проверки должны проходить регулярно. Парламентарий уверен, школьников и студентов нужно проверять на склонность к девиантному поведению минимум дважды за год.

"Уверен, что двух-трёхразовое ежегодное тестирование поможет выявлять и оказывать помощь тем ребятам, которые находятся в сложной жизненной ситуации и стоят в одном шаге от совершения самой страшной ошибки в своей жизни", — считает Милонов.

Парламентарий уже направил соответствующее письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

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