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К чему может привести российская расхлябанность, рассказал социолог

Общество

В Китае готовится к принятию закон об ответственности родителей за поведение их детей. Как именно станут наказывать не справившихся с воспитанием собственных чад, пока не сообщается, но идея многим в России показалась интересной.

К чему может привести российская расхлябанность, рассказал социолог

Может, дети после принятия такого закона перестанут срывать уроки, расписывать стены и приходить в школу с ружьями? Или все-таки такой метод не сработает в России?

Своим мнением об этом с корреспондентом Pravda. Ru поделился социолог Геннадий Козырев.

По его словам, подобный закон, по крайней мере, заставил бы родителей ответственнее подходить к собственным детям.

— Потому что мы знаем, что наша расхлябанность — относительный недостаток. Да, сейчас мы тревогу бьем. Я недавно прочитал интересную статью о том, что очень много у нас молодых людей просто не желают трудиться. Я даже знаю среди своих знакомых семьи, где дети, внуки ведут такой образ жизни — просто болтаются по жизни. У них мечта — быть блогером, стать богатым, ничего не делая.

С чем такая тенденция связана — с новыми технологическими возможностями или с рекламой праздной жизни, когда какой-нибудь Моргенштерн вдруг становится миллионером на пустом месте, или какой-то негодяй, который гоняет по городам, сбивая встречные машины, калеча людей, зарабатывает на этом деньги.

Вообще цивилизация находится на грани полной свободы, которая ведет к деградации, или закручиванию гаек, что с одной стороны, может цементировать общество на какое-то время, но, в конечном итоге, тоже приведет к деградации.

Где-то надо находить какую-то середину, которая пока, наверное, не нащупана и трудно ее нащупать. Поэтому мы сейчас балансируем. И наше общество балансирует тоже.

Я думаю, что и западное общество балансирует на грани или перехода к тоталитаризму, к закручиванию гаек, или к этой свободе, которая тоже может привести к деградации, к обратному.

А в Китае ещё и запрет ввели на платные занятия по основным школьным предметам. Чтобы дети на уроках не балбесничали. А этот опыт в России могут "перенять"?

— У нас первый шаг в этом отношении сделан. Если вы помните, то незадолго до выборов как раз был принят закон об обязательности лицензирования образовательного контента. Если я хочу где-то прочитать лекцию, я должен зарегистрироваться, показать свою лекцию, не содержит ли она крамолы, не направлена ли она там против правительства и против каких-то моральных скреп, не критикую ли религию или еще что-то. Вот этот шаг мы уже сделали. Поэтому лиха беда начало.

Просто Китай идет на шаг или на два шага впереди нас. Мы идем в этом направлении.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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