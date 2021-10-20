Эксперты перечислили основные причины увольнения в России

Специалисты сервисов "Работа.ру" и "Сберстрахование" провели опрос и выяснили, какие причины чаще всего становятся главным поводом для увольнения сотрудников.

В исследовании участвовали свыше 1 тысячи представителей российских организаций из разных субъектов страны, передаёт РБК. После окончания опроса аналитики составили список основных причин, влияющих на расторжение трудовых контрактов:

Совершение проступка назвали главным поводом для увольнения 45% респондентов;

Напряжённые отношения с коллегами — 36%;

Опоздания, частые болезни — 32%;

Постоянное переключение на другие виды деятельности, не связанные с работой, в трудовые часы — 29%;

Недоступный номер телефона сотрудника в рабочее время — 27%;

Отказ брать сверхурочную работу — 6%.

Вместе с тем 16% опрошенных выбрали вариант "Другое". В этом разделе они, как правило, указывали такие характеристики, как личная неприязнь к сотруднику, отсутствие мотивации и необходимых навыков.

При этом 80% представителей бизнеса, принявших участие в исследовании, признали, что в течение 2021 года увольняли членов своих команд.

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