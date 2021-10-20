Специалисты сервисов "Работа.ру" и "Сберстрахование" провели опрос и выяснили, какие причины чаще всего становятся главным поводом для увольнения сотрудников.
В исследовании участвовали свыше 1 тысячи представителей российских организаций из разных субъектов страны, передаёт РБК. После окончания опроса аналитики составили список основных причин, влияющих на расторжение трудовых контрактов:
Вместе с тем 16% опрошенных выбрали вариант "Другое". В этом разделе они, как правило, указывали такие характеристики, как личная неприязнь к сотруднику, отсутствие мотивации и необходимых навыков.
При этом 80% представителей бизнеса, принявших участие в исследовании, признали, что в течение 2021 года увольняли членов своих команд.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Эрдоган заявил, что его страна активно борется за изменение политической системы мира, которая в настоящее время "несправедлива".