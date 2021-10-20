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Экспресс-тестирование детей на COVID-19 незаконно - правозащитник

Общество

Правозащитница Александра Машкова-Благих встала на строну возмущённых родителей московских школьников. Детей предложили проверять на коронавирус при помощи экспресс-тестов. Машкова-Благих считает, что такие процедуры незаконны.

Экспресс-тестирование детей на COVID-19 незаконно - правозащитник

"Они утверждают, что якобы медицинские тесты могут проводиться без учёта мнения родителей, это неправда. Даже в самой инструкции по тестам сказано, что это медицинская процедура, которая проводится с участием специалиста", — пояснила правозащитница NEWS. ru.

По словам Машковой-Благих, тесты часто дают ложный результат. И это может сильно повлиять на успеваемость детей.

"Недопуск детей до занятий в результате отказа от тестирования невозможен, поскольку он нарушает право ребёнка на обучение", — считает собеседница.

По мнению правозащитницы, "настойчивость" образовательных учреждений идёт вразрез с Конституцией и законами России.

Ранее московские власти решили провести эксперимент и раз в две недели проверять на коронавирус детей в десяти московских школах и детсадах. Это почти 40 тысяч учеников. Как уточнили инициаторы, если хотя бы один тест окажется положительным, на карантин оправят весь класс или группу.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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