В Совфеде оценили ограничительные меры Собянина из-за COVID-19 в Москве

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский оценил для Pravda.Ru эффективность ограничительных мер, которые мэр Москвы Сергей Собянин ввёл в столице для борьбы с коронавирусом.

"Я считаю, что людям старшего поколения предстоят серьезные испытания. Малоподвижный образ жизни для старшего поколения, конечно, губителен. Но если другого выхода нет, если это единственный способ, то здесь право выбора людям старшего возраста не дают. Жалко, что так оборачивается вся система мер. Жалко, что не находится других решений", — сказал Рязанский.

Он отметил, что сейчас все силы медиков будут брошены на обслуживание людей с коронавирусом, и помощь не получат те, кто болеет другими болезнями.

"Дай Бог, чтобы в этот период люди не заболели теми болезнями, которые им сопутствуют по жизни. А у них их, к сожалению, много. Потому что плановое медицинское обслуживание, конечно, будет сокращаться. В этом, в том числе, и есть тоже смысл ограничений. Потому что те усилия, которые прикладываются к лечению больных коронавирусом, безусловно, отнимают силы у врачебного персонала. А в России меньше внимания остается на других", — сообщил собеседник издания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл в столице новые ограничения из-за распространения коронавируса.

С 25 октября работодатели обязаны перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников.

Не менее 80% от общего числа сотрудников сферы услуг должны вакцинироваться.

Москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны перейти на режим самоизоляции.

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