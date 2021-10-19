На Навального появилась "ориентировка": "Ожидает поддержки и покровительства"

Оппозиционер Алексей Навальный поделился характеристикой на себя, составленной правоохранительными органами.

Блогер опубликовал свои чёрно-белые фотографии анфас и профиль. Он отметил, что эти снимки будут в каждом отделе полиции, если ему удастся убежать из тюрьмы.

Свою "учётную карточку" Навальный назвал величайшим в своей жизни политическим напутствием. Заключённый разместил свою "психологическую характеристику" в Instagram-аккаунте.

"Раскованный, свободен в самоутверждении, стремится к независимости, умеет корректировать своё поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы, а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним", — приводит текст учётной карточки оппозиционер в своём микроблоге.

Блогер поблагодарил психологов ФСИН за "гениально сформулированные указания".

"Алексей Навальный, ты нуждаешься в помощи", — вынес оттуда главную мысль блогер.

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