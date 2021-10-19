EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков ответил Эрдогану о "горстке" победителей во Второй мировой войне
Более 200 банковских счетов нашли у работавших в ФСБ супругов из Москвы
Песков сообщил о невозможности выплат за вакцинацию каждому россиянину
Песков об отношениях РФ и НАТО: "Танго танцевать в одиночку невозможно"
СК: школьница, которую жестоко убили в Вологде, жила в семье алкоголиков
Губернатор Орловской области: свободных коек для больных COVID-19 нет
Политолог: в США размышляют о смене Зеленского на посту президента Украины
Врач рассказал о новой интраназальной вакцине от COVID-19
Число умерших от COVID-19 медиков в РФ за полгода достигло 1100 человек

На Навального появилась "ориентировка": "Ожидает поддержки и покровительства"

Общество

Оппозиционер Алексей Навальный поделился характеристикой на себя, составленной правоохранительными органами.

На Навального появилась "ориентировка": "Ожидает поддержки и покровительства"

Блогер опубликовал свои чёрно-белые фотографии анфас и профиль. Он отметил, что эти снимки будут в каждом отделе полиции, если ему удастся убежать из тюрьмы.

Свою "учётную карточку" Навальный назвал величайшим в своей жизни политическим напутствием. Заключённый разместил свою "психологическую характеристику" в Instagram-аккаунте.

"Раскованный, свободен в самоутверждении, стремится к независимости, умеет корректировать своё поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы, а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним", — приводит текст учётной карточки оппозиционер в своём микроблоге.

Блогер поблагодарил психологов ФСИН за "гениально сформулированные указания".

"Алексей Навальный, ты нуждаешься в помощи", — вынес оттуда главную мысль блогер.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Бутина приехала в колонию ИК-2 к Навальному 2 04 2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Голикова предложила ввести нерабочую неделю из-за ситуации с коронавирусом
Мурашко: необходимы новые меры для борьбы с коронавирусом
Песков ответил Эрдогану о "горстке" победителей во Второй мировой войне
Таинственный радиосигнал из центра галактики: учёные ломают головы
Более 200 банковских счетов нашли у работавших в ФСБ супругов из Москвы
Песков сообщил о невозможности выплат за вакцинацию каждому россиянину
Песков об отношениях РФ и НАТО: "Танго танцевать в одиночку невозможно"
СК: школьница, которую жестоко убили в Вологде, жила в семье алкоголиков
Губернатор Орловской области: свободных коек для больных COVID-19 нет
Политолог: в США размышляют о смене Зеленского на посту президента Украины
Популярное
Здоровье
Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников обрушился с гневом на тех, кто считает, что от побочных действий вакцины можно умереть.

Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Здоровье
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Новости Украины
Ллойд Остин заедет в Киев, чтобы сообщить хорошую новость
Мир. Новости мира
Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО
Игорь Буккер Таинственный радиосигнал из центра галактики: учёные ломают головы Игорь Буккер Усам Оздемиров "Зелёный" переход не терпит фейков, хайпа и пиара Усам Оздемиров Дмитрий Соколов Выдворение американского эсминца: история повторяется Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне
Новости Узбекистана
Ташкент выкручивает Москве руки: эксперт объяснил преференции Узбекистану
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Здоровье
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников