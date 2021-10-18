Феминистка Арбатова поддержала признание "Мужского государства*" экстремистами

Писательница, феминистка и правозащитница Мария Арбатова прокомментировала присвоение "Мужскому государству*" статуса экстремистской организации. В беседе с Pravda.Ru она отметила, что рада подобному решению и призвала наказать его организаторов.

"Я оцениваю это решение как сильно запоздалое, но абсолютно правильное… Никто не сможет вас унижать по вашей половой принадлежности, кроме того, в "Мужское государство*" входят инцелы, которые считают, что женщина обязана оказывать сексуальные услуги, что женщина — вообще домашнее животное. Если вы перечитаете все, что написали за всё время его "бойцы", чтобы женщины как дикие звери ходили голыми и оказывали мужчинам все услуги, которые они захотят", — рассказала она.

Писательница считает, что основатель экстремистского движения Владислав Поздняков, а также его соратники должны получить срок.

"Но до конца она (организация "Мужское государство*". –– Ред.) получит своё, когда Поздняков и его верхушка будут сидеть", — отметила Арбатова.

Арбатова также напомнила об атаках представителей данной организации на торговые сети и рестораны, например, сеть ресторанов "Тануки".

"Здесь не только унижают женщин, они дискриминируют ЛГБТ, дискриминируют фирмы и компании, в частности, два ресторана, у которых в рекламе были либо представители секс-меньшинств, либо люди другой расы, небелой. Поэтому в принципе, это абсолютно фашистская организация, которая, наконец, получила своё", — подчеркнула правозащитница.

Ранее Нижегородский областной суд признал движение "Мужское государство*" экстремистской организацией.

"Мужское государство*" — российское мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма, создано Владиславом Поздняковым в 2016 году. Члены объединения неоднократно высказывали угрозы в адрес женщин и организовывали их травлю.

* Организация признана экстремистской и апрещена на территории России

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