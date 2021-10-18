EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт оценил слова Лукашенко о возможной новой революции в Белорусии
Путин предложил выплачивать миллион за третьего ребёнка семьям в ДФО
Эксперт объяснил решение РФ приостановить работу постпредства при НАТО
Путин поздравил российских чемпионов по киберспорту: "Сумели сконцентрироваться"
Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от последствий, вызванных COVID-19
Глава МИД Германии об отношениях с Россией: было плохо, будет ещё хуже
Психолог считает, что удалёнка — это большой стресс
Сергей Никоненко рассказал, почему его первый брак распался
Ирина Салтыкова рассказала о своей борьбе с онкологией

Феминистка Арбатова поддержала признание "Мужского государства*" экстремистами

Общество

Писательница, феминистка и правозащитница Мария Арбатова прокомментировала присвоение "Мужскому государству*" статуса экстремистской организации. В беседе с Pravda.Ru она отметила, что рада подобному решению и призвала наказать его организаторов.

Феминистка Арбатова поддержала признание "Мужского государства*" экстремистами

"Я оцениваю это решение как сильно запоздалое, но абсолютно правильное… Никто не сможет вас унижать по вашей половой принадлежности, кроме того, в "Мужское государство*" входят инцелы, которые считают, что женщина обязана оказывать сексуальные услуги, что женщина — вообще домашнее животное. Если вы перечитаете все, что написали за всё время его "бойцы", чтобы женщины как дикие звери ходили голыми и оказывали мужчинам все услуги, которые они захотят", — рассказала она.

Писательница считает, что основатель экстремистского движения Владислав Поздняков, а также его соратники должны получить срок.

"Но до конца она (организация "Мужское государство*". –– Ред.) получит своё, когда Поздняков и его верхушка будут сидеть", — отметила Арбатова.

Арбатова также напомнила об атаках представителей данной организации на торговые сети и рестораны, например, сеть ресторанов "Тануки".

"Здесь не только унижают женщин, они дискриминируют ЛГБТ, дискриминируют фирмы и компании, в частности, два ресторана, у которых в рекламе были либо представители секс-меньшинств, либо люди другой расы, небелой. Поэтому в принципе, это абсолютно фашистская организация, которая, наконец, получила своё", — подчеркнула правозащитница.

Ранее Нижегородский областной суд признал движение "Мужское государство*" экстремистской организацией. 

"Мужское государство*" — российское мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма, создано Владиславом Поздняковым в 2016 году. Члены объединения неоднократно высказывали угрозы в адрес женщин и организовывали их травлю.

* Организация признана экстремистской и апрещена на территории России 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Мужское государство»: травля женщин и война с брендами. Кто такой Владислав ПоздняковПризнать экстремистами «Мужское государство» - прокуратура взялась за детище Владислава Позднякова
Автор: Елена Былкина, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Путин предложил выплачивать миллион за третьего ребёнка семьям в ДФО
Эксперт объяснил решение РФ приостановить работу постпредства при НАТО
Женские половые гормоны и головная боль: что их связывает?
Глобальное потепление: какие болезни "проснутся" в ближайшее время
Шесть ошибок, которые вы совершаете на кухне
Путин поздравил российских чемпионов по киберспорту: "Сумели сконцентрироваться"
Автоэксперт оценил готовность россиян жаловаться на пьяных водителей
Почему часто климакс наступает у женщин, не достигших и 40 лет
Люблю тебя до Луны и обратно: нейронная сеть ЯRUS о рейтинге Путина
Саудовская Аравия оставила Афганистан без поддержки
Популярное
Здоровье
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире

Данные, собранные Университетом Джона Хопкинса, доказывают, что вакцины против COVID-19 усугубили ситуацию, заявил аналитик количественных данных из Великобритании Джоэл Смогли

В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина
Политика. Новости и аналитика
"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина
Здоровье
Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19
Новости Украины
Ллойд Остин заедет в Киев, чтобы сообщить хорошую новость
Дмитрий Соколов Глобальное потепление: какие болезни "проснутся" в ближайшее время Дмитрий Соколов Любовь Степушова Вояж Остина в Грузию и на Украину сыграл решающую роль в разрыве отношений России с НАТО Любовь Степушова Василий Амирджанов Путин поддержал дискуссию о самоидентификации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО
Мир. Новости мира
После встречи с руководством запрещённой НПО из Белоруссии выслан посол Франции
Daily Mail: спасибо, Америка! У талибов* теперь есть 48 самолётов
Мир. Новости мира
Daily Mail: спасибо, Америка! У талибов* теперь есть 48 самолётов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников