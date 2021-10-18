Российские школьники завоевали два золота на международной олимпиаде в Бухаресте

Российская сборная завоевала первое место в общекомандном зачёте на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая завершилась в Бухаресте. Ребята вернулись с золотыми и серебряными медалями.

"Вы показали отличный результат: успешно справились с индивидуальными заданиями, проявили оперативность, мастерство, по-настоящему творческий подход и превзошли серьёзных соперников. Ещё раз доказали, что российская математическая школа — лучшая в мире", — цитирует председателя правительства Михаила Мишустина официальный Telegram-канал.

Ребята завоевали две золотые и две серебряные медали. Золото получили два ученика 11 класса петербургского Президентского физико-математического лицея №239, серебро увезли на родину ученики московских школ.

Лидерство в общем командном зачёте разделили Россия и Китай.

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