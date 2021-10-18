Сколько граждан России появится в 2022 году, спрогнозировали в ПФР

Пенсионный фонд России спрогнозировал число детей, которые родятся в стране в 2022 году. Так, по подсчётам ведомства, число новорождённых за весь следующий год может составить 1,37 миллиона детей.

Такие цифры аналитики опубликовали на официальном сайте ведомства в документе "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов".

Согласно информации, в последующие годы рождаемость будет на уровне:

2022 год — 1,37 млн человек,

2023 год — 1,38 млн человек,

2024 год — 1,39 млн человек.

В ведомстве отмечают, что с января по август этого года в стране родилось 802,8 тысячи детей.

Ранее Pravda.Ru публиковала изменения в суммах пособий по рождаемости и лимит на больничный лист в случае ухода за ребёнком до 8 лет. Так, в 2022 году минимальные ежемесячные выплаты за рождения ребёнка составят 7493 рубля. А день "больничного" в среднем обойдётся работодателю в 2572,6 рублей.

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