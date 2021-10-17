Группа "Земляне" воссоединилась в честь возвращения "киноэкипажа" фильма "Вызов"

Первая в мире съемочная команда, которая создает фильм на настоящей космической станции, сегодня вернулась домой. Для всех зрителей, которые следят за работой над картиной "Вызов", приятным сюрпризом стало выступление рок-группы "Земляне", к которой ради этого события присоединился легендарный гитарист Игорь Романов.

Приземление спускаемого аппарата корабля "Ю.А.Гагарин" ("Союз МС-18") произошло сегодня, 17 октября, в одной из казахстанских степей. Режиссера Клима Шипенко, актрису Юлию Пересильд и космонавта Олега Новицкого эвакуировали из капсулы. Это событие транслировалось на официальном сайте Роскосмоса.

Первый в мире космический "киноэкипаж" встречали директор Первого канала Константин Эрнст, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, спасатели, медики и другие специалисты. Для всех, кто в прямом эфире следил за возвращением команды, устроили настоящий сюрприз — выступление "Землян".

Группа устроила живой концерт на площадке ВДНХ в Москве у ракеты "Восток". Главным событием стало то, что к коллективу присоединился гитарист Игорь Романов. Он исполнил песню "Трава у дома". Она десятилетиями ассоциировалась с советскими, а потом и российскими полетами в космос". С 2009 года ей официально присвоили статус гимна российской космонавтики.

Романов признался, что не мог пройти мимо такого невероятного и исторического события. Ради того, чтобы быть к нему причастным, он и его товарищ по группе Владимир Киселев объединили свои усилия и устроили настоящий праздник для поклонников и тех, кто следит за работой над фильмом "Вызов".

"Ради этого полёта мы объединились с Володей Киселёвым — не смогли остаться в стороне. Это по-настоящему исторический момент. Первый Канал в космосе!" — сказал он.

Музыкант отметил, что он очень благодарен всем, кто работает над созданием кинокартины. По словам Романова, это во многом стало причиной для воссоединения группы.

"Мы здесь, так как не могли остаться в стороне. С нашей песней экипаж улетел и с ней приземлился", — сказал он.

Съемочная группа действительно улетала под "Траву у дома". Начало их миссии стало грандиозным событием, однако возвращение домой — настоящий праздник. Романов и Киселев захотели побыть его частью и ради кинематографистов и своих фанатов вновь стали единым коллективом, чтобы порадовать их живым исполнением песни, которая навсегда вошла не только в культуру, но и в космическую науку.