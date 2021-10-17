Патриарх Кирилл не мог вылететь в Орел из-за тумана

Из-за неблагоприятных погодных условий воздушное судно, на котором находится патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не может совершить посадку в Орле, сообщает ТАСС.

Вместе с тем, по информации РИА Новости, вертолет не "кружил" над городом, как сказано в некоторых СМИ, а вылетел позже обозначенного времени в связи с сильным туманом.

Сегодня, 17 октября, патриарх должен принять участие в процедуре освящения местного храма Казанской иконы Божией Матери.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон (Доровских) рассказал изданию, что непогода препятствует приземлению воздушного судна в Орле.

"Мы ожидаем его, чтобы закончить чин Великого освящения и совершить священную литургию", — отметил он.

По словам митрополита, сейчас прихожане и представители духовенства молятся за здоровья патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Орле надеются, что в ближайшее время туман отступит, и он сможет безопасно приземлиться, а затем поучаствовать в запланированных мероприятиях.

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