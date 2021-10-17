В России начали действовать новые правила вывоза детей за границу

С 17 октября в России вступил в законную силу приказ МВД, в котором обозначены обновленные правила вывоза несовершеннолетних за границу.

В документе сказано, что теперь оба родителя ребенка или законных представителя имеют право заявлять о своем несогласии на его выезд из страны. При этом они могут установить общий запрет или же обозначить, что он распространяется лишь на отдельные государства и на определенный срок. С сегодняшнего дня такие обращения обрабатывают всего за два дня.

Ранее родителям разрешалось указывать лишь даты и страны, куда можно вывозить ребенка.

Кроме того, согласно новым правилам, родителям не запрещается отзывать заявления о несогласии на выезд. Подобные документы оформляют в отделах МВД, посольствах и консульствах.

Сами родители или законные представители, которые заявили о несогласии на выезд, могут по-прежнему вывозить ребенка за границу. Однако в этом случае у них обязательно должно быть российское гражданство.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.