Замглавы Росстата перечислил вопросы переписи населения

Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Смелов сообщил "Свободной прессе", какие вопросы будут спрашивать у россиян во время переписи населения в этом году.

Смелов рассказал, что в первом блоке вопросов гражданам нужно будет указать свой пол, возраст, состояние в браке, затем пойдут социальные характеристики — национальность, владение языками, их использование в повседневной жизни. Также будут вопросы об уровне образования и источниках средств существования.

Актуальной темой сейчас является трудовая миграция, поэтому во Всероссийской переписи населения выделили специальный блок вопрос.

"Мы будем уточнять не только — работает ли человек в принципе, но и где находится его работа, а также сколько времени он затрачивает на дорогу", — отмечает замглавы Росстат.

Pravda.Ru писала, что перепись будет проходить с 15 октября по 14 ноября. По новым правилам, заполнить переписной лист можно будет дистанционно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.