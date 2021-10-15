Симоньян объяснила, в чём разница между Моргенштерном и Моргентау

Главный редактор RT Маргарита Симоньян укорила подписчиков за то, что они знают, кто такой Моргенштерн и не знают, что такое план Моргентау.

Журналистка наглядно показала интеллектуальную деградацию общества, в котором прекрасно знают эпатажного рэпера, а вот про план Моргентау мало кто помнит.

"От мира, где почти все слышали про план Моргенштерна и почти никто не слышал про план Моргентау, трудно ждать чего-либо, кроме деэволюции", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Подписчики Маргариты Симоньян отреагировали на её упрёк недоумёнными вопросами.

"Стесняюсь спросить у Маргариты, кто такой Моргентау и почему все должны знать его планы, при чём тут чай и какой план у Моргенштерна", — написали фолловеры.

Журналистка снова пристыдила интернет-пользователей, посоветовав им поискать ответ в учебной литературе.

"Про Моргентау спросите у школьного учебника истории. Про Моргенштерна, как я поняла, Вы и так слышали. Вот об этом я и говорю. Вот об этом", — написала знаменитость.

План Моргентау — это программа по предотвращению развязывания Германией третьей мировой войны и программа послевоенного преобразования Германии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.