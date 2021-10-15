Журналиста Можейко обвинили в разжигании социальной вражды

Разжигание социальной розни или вражды, оскорбление представителей власти — такие обвинения предъявляются судом в отношении Геннадия Можейко, журналиста "Комсомольской правды в Белорусси", сообщает ТАСС.

Суть обвинений отражена в официальном сообщении суда, которое в пятницу, 15 октября, содержит расписание судебного заседания по жалобе стороны защиты Геннадия Можейко об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее по делу журналиста Можейко была назначена лингвистическая экспертиза. Экспертам предстоит проверить шесть слов в статье задержанного корреспондента "Комсомольской правды в Белоруссии".

Обвинения суда в адрес журналиста связаны с авторской статьей Геннадия Можейко о программисте Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника силового ведомства во время штурма квартиры IT-специалиста. Правительство Белоруссии объявило Андрея Зельцера террористом.

Журналист Геннадий Можейко опубликовал в "Комсомольской правде" интервью с одноклассником программиста, который рассказал, что Зельцер всегда защищал себя.

После выхода статьи сайт "Комсомольской правды" в Белоруссии оказался заблокирован, а журналист Можейко был арестован.

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