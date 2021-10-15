"Одноклассники" презентовали обновлённый дизайн мобильных приложений

Социальная сеть "Одноклассники" презентовала обновлённый интерфейс мобильных приложений, работающих на базе iOS и Android. Теперь главная страница стала ещё легче в управлении, а единая кнопка создания контента обеспечивает быстрый доступ ко всем форматам публикаций.

Сейчас почти весь экран пользователей занимают лента новостей и сервис "Моменты". По словам программистов, это позволяет сразу же сосредоточиться на просмотре новых материалов после входа в соцсеть.

Обложка профиля стала отображаться лишь на личной странице пользователя. При этом форма загрузки контента и создания публикаций переместилась в раздел "Поделиться с друзьями".

Нажав на кнопку "плюс" в верхней части экрана, пользователь сможет получить доступ к разным сервисам "Одноклассников".

Кроме того, меню приложений стали компактными. При необходимости их можно раскрыть и посмотреть полный перечень сервисов. На Android через виджеты также доступны дополнительные сервисы в формате мини-приложений на базе платформы VK Mini Apps.

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