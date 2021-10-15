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Зоозащитница о ситуации со щенком и девушкой-инвалидом: "Зоошизы"

Общество

По словам ведущего специалиста Московского и регионального общества защиты животных Натальи Базаркиной, никто не имеет права заставлять хозяйку отдавать животное, а тем более усыплять. Как подчеркнула зоозащитница в беседе с Pravda. Ru, для этих процедур должно быть постановление суда.

Собака
"Просто так никто забрать не может"

Ранее Pravda. Ru рассказывала историю жительницы Крыма Яны Мазурок с диагнозом "ДЦП". Соседи начали настоящий террор семьи из-за небольшой собаки  по кличке Барон в квартире. Наталья Базаркина уверяет, ничего злопыхатели в юридическом аспекте сделать с животным не смогут.

"Просто так никто забрать не может: ни эти зоошизы, никто, ни полиция. Только по решению суда. Потому что это собственность. А решение суда… Должна быть доказательная база, что был на самом деле факт жестокости. Не всё просто так", — пояснила Базаркина.

По её словам, Яне нужно больше опасаться не за юридические последствия, а за человеческую жестокость.

"Никто не может заставить. А кто может заставить? Суд не может. Суд может только изъять. И то куда? Изымут животное. Куда? Приютов нет. Усыпить — тоже на каком основании? Если оно бешеное, то да", — резюмировала зоозащитница.

По словам Базаркиной, закона, который бы запрещал держать животных людям с инвалидностью, в России нет. Хотя, считает зоозащитница, он необходим в отношении тех, у кого диагностировали психические расстройства. Питомец в руках таких людей — "оружие".

Тем не менее соседи Яны Мазурок продолжают сыпать угрозами и ходить в сельсовет с требованием изъять единственного друга девушки-инвалида из семьи.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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