Условия розыгрыша квартир в Москве среди привитых, рассказали в оперштабе

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом назвали условия, при которых можно стать участником акции.

Для того чтобы испытать удачу, москвичи должны:

иметь столичный полис ОМС,

быть совершеннолетними,

привиться первой дозой препарата до 21 ноября,

либо ревакцинироваться,

либо привиться однокомпонентным препаратом.

Также, как уточнили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, участникам нужно зарегистрироваться в приложении "Вакцина - ТВОЙ ключ к здоровью", где разместить свой сертификат о вакцинации, пишет ведомство в своём Telegram-канале. В пункте прививок необходимо уточнить свой код доступа.

Первый розыгрыш первых двух квартир пройдёт 27 октября. В последующем мэрия Москвы планирует дарить ещё по две каждую среду.

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