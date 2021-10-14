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Коллега заступился за Нурмагомедова, пошутившего о дагестанцах и Макрегоре

Общество

Боец смешанных единоборств Сергей Билостенный в беседе с Pravda.Ru оценил шутку коллеги Хабиба Нурмагомедова о Коноре Макрегоре, которого "тоже избили дагестанцы", в связи с чем он, как и избитый 6 октября компанией дагестанцев москвич, может рассчитывать на "медаль от Бастрыкина". В беседе с Pravda.Ru Билостенный заявил, что "шутка действительно клёвая".

Коллега заступился за Нурмагомедова, пошутившего о дагестанцах и Макрегоре

"Нельзя воспринимать серьёзно и не надо это воспринимать под каким-то контекстом. Не надо воспринимать какой-то подтекст. Просто смешно и всё. Так и есть", –– заявил спортсмен.

При этом он отметил, что тем, кто пытается "раздувать скандалы" на этой теме, "просто нечем заняться".

"Я этого даже не видел изначально. Вы (журналист Pravda.Ru –– Прим. ред.) сейчас скинули. Я посмотрел. Действительно прикольно, что сказать", — добавил Билостенный.

Шестого октября в сети распространилось видео, как москвич Роман Ковалёв заступился за девушку в московском метро, после чего был жестоко избит компанией уроженцев Дагестана. Его действия отметил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и вручил ему медаль "Доблесть и отвага".

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов отреагировал в Instagram на награждение медалью мужчины, который был избит в столичном метро. Боец с иронией пишет от лица Макгрегора, напоминая о массовой драке после боя за титул чемпиона UFC, в котором Нурмагомедов одержал победу.

"А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы", –– написал он.

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Неудачная шутка Хабиба Нурмагомедова разожгла скандал
Автор: Елена Былкина, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Наталия Красовская
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