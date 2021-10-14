Главу "Альянса врачей"* приговорили к ограничению свободы по "санитарному делу"

Руководителя профсоюза "Альянс врачей"* Анастасию Васильеву приговорили к одному году ограничения свободы по "санитарному делу".

Васильеву признали виновной в подстрекательстве к нарушению эпидемиологических норм во время митинга 23 января. Лидер профсоюза "Альянс врачей" не сможет находиться вне жилья с 10 вечера до шести утра. Кроме того, ей нельзя пересекать границы Москвы. Также преступнице необходимо посещать инспекцию два раза в месяц.

Дмитрий Джулай, который представлял интересы Васильевой в суде, заявил РИА Новости, что клиентка не согласна с приговором и подаст апелляцию.

Ранее Васильева сообщала, что прекратит поддерживать отношения с командой оппозиционера Алексея Навального. По словам руководителя "Альянса врачей", она и её организация "стали пешками в чужой игре". Также глава профсоюза подчеркнула, что его члены продолжат поддерживать медработников в России.

"И будем не воевать с государством, а направим все силы на помощь людям", — добавила Васильева.

* Некоммерческая организация, которая выполняет на территории Российской Федерации функции иностранного агента

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