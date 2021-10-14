Москвичам поднимут прожиточный минимум

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление согласно которому, в следующем году увеличится прожиточный минимум для жителей столицы. Он составит на 714 рублей больше, чем в 2021 году.

Московские власти сообщили, что документ начнёт действовать с 1 января.

"Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчёте на душу населения — 18 714 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля", — говорится в документе на официальном сайте мэра Москвы.

В текущем году столичный прожиточный минимум составляет 18 029 рублей.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что в кабмине правительства выступили с инициативой поднять МРОТ. Минимальную оплату труда предложили увеличить до 13 617 рублей. То есть на 6,4%, что больше на 825 рублей действующего показателя. Если законопроект одобрят в Госдуме, то поправки начнут действовать с начала следующего года.

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