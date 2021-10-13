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Мужчина, избитый в метро, не обиделся на шутку Хабиба

Общество » Соцсети

Пострадавший в московском метро от нападения приезжих из Дагестана Роман Ковалёв прокомментировал резонансную шутку Хабиба Нурмагомедова в соцсетях. Его слова процитировала Газете.Ru:

Мужчина, избитый в метро, не обиделся на шутку Хабиба

"Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!".

Накануне боец смешанных единоборств выложил в своем Instagram сторис с фото Конора Макгрегора и подписал: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!".

Неоднозначной публикацией Нурмагомедов напомнил о жестоком избиении Ковалёва, когда тот заступился за девушку в метро и подвергся нападению. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил пострадавшего медалью "Доблесть и отвага".

Pravda.Ru ранее писала о реакции депутата Госдумы Светланы Журовой на шутку Нурмагомедова.

 

 

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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