Пострадавший в московском метро от нападения приезжих из Дагестана Роман Ковалёв прокомментировал резонансную шутку Хабиба Нурмагомедова в соцсетях. Его слова процитировала Газете.Ru:
"Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу!".
Накануне боец смешанных единоборств выложил в своем Instagram сторис с фото Конора Макгрегора и подписал: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!".
Неоднозначной публикацией Нурмагомедов напомнил о жестоком избиении Ковалёва, когда тот заступился за девушку в метро и подвергся нападению. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил пострадавшего медалью "Доблесть и отвага".
Pravda.Ru ранее писала о реакции депутата Госдумы Светланы Журовой на шутку Нурмагомедова.
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