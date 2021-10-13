Новый помощник Путина претендует на пост министра МВД

Новый помощник Владимира Путина Дмитрий Миронов может возглавить Министерство внутренних дел (МВД) России.

Дмитрий Миронов, который недавно покинул пост главы Ярославской области, претендует на кресло Колокольцева.

"Дмитрий Миронов пока назначен помощником президента, но существует вероятность, что он может возглавить Министерство внутренних дел России. Миронова, скорее всего, сменит главный федеральный инспектор Виктор Костин", — цитирует слова в силовых ведомствах URA. RU.

Должность министра внутренних дел Росси с 2012 года занимает Владимир Колокольцев.

В Ярославле отставку Миронова с должности губернатора региона отметили фейерверком.

В стране наблюдаются заметные кадровые перестановки. В частности, бывшего губернатора Тамбовской области Александра Никитина назначили сенатором от заксобрания региона.

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