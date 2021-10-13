Минздрав: идея дистанционной постановки диагноза вызывает вопросы

Пресс-служба Минздрава сообщила, что предложение о дистанционной постановке диагноза без обязательной очной консультации вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского сообщества.

В Министерстве здравоохранения призвали "оценить все риски", так как инициатива касается жизни и здоровья пациентов.

Ранее Министерство экономического развития предложило разрешить некоторым медицинским организациям ставить пациентам диагноз в онлайн-формате. В эксперименте принимают участие несколько медицинских организаций.

По словам директора компании "СберЗдоровье" Дмитрия Домарева, 50% первых приёмов пациентов можно осуществлять в дистанционном режиме.

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