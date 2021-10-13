Гордон посоветовала водителю Собчак говорить правду

Екатерина Гордон считает, что звёздный адвокат у водителя Собчак появился, "чтобы "клиент" не сказал лишнего".

Правозащитница Екатерина Гордон заявила, что будет участвовать в резонансном деле, связанном с аварией в Сочи с участием Ксении Собчак. Она дала совет таксисту Олегу Цою, которого судят за ДТП со смертельным исходом.

Екатерина Гордон объяснила, что к ней обратились родственники и друзья жертвы аварии на Краснополянском шоссе в Сочи Екатерины Тарасовой.

Юриста заинтересовал тот факт, что сочинскому таксисту команда Собчак наняла знаменитого адвоката Анатолия Кучерена. Она удивлена тем, что простого водителя будет защищать столь прославленный юрист.

Гордон решила, что некто пытается себя выгородить и обелить. При этом Екатерина порекомендовала таксисту говорить правду.

"Рекомендую водителю говорить правду. Иногда звёздные адвокаты появляются чтобы "клиент" не сказал лишнего. Если вам орали в спину: "Быстрее", скажите это. Не верьте в обещания, что у вас крутой адвокат, и срока у вас не будет. Кучерена или другой, важна правда", — написала правозащитница в своём Instagram-аккаунте.

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