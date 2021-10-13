В связи с празднованием Дня народного единства россиян ожидают длинные выходные в ноябре 2021 года, сообщает "Российская газета".
Праздничный день (4 ноября) выпадает на четверг, поэтому в правительстве РФ было решено объявить нерабочей пятницу (5 ноября). Затем в календаре идут выходные — суббота (6 ноября) и воскресенье (7 ноября). При этом в среду (3 ноября) сотрудников бюджетных и ряда коммерческих компаний ждет укороченный рабочий день.
Добавим, День народного единства учредили в знак памяти об освобождении Москвы от польских интервентов 4 ноября 1612 года.
Ранее по всей стране в честь этого праздника организовывали шествия, акции и концерты, однако в 2021 году все мероприятия могут отменить из-за напряженной эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
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