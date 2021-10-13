Детям могут запретить кататься на тюбингах

Ввести возрастные ограничения до 12 лет на использование тюбингов предложил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. По мнению инициаторов, запрет снизит количество трагедий на ледовых горках.

По словам Курдесова, чаще несчастные случаи происходят с маленькими детьми, в возрасте, когда малыши ещё неспособны "осознавать угрозу", а также управлять тяжёлым снаряжением.

Кроме ограничений на "покатушки", руководитель движения настаивает, что необходимо штрафовать родителей в том случае, если они недосмотрели за чадом или намеренно разрешили использовать тюбинг.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничить на территории России использование тюбингов лицами в возрасте до 12 лет, а также предусмотреть возможные штрафные санкции в отношении законных представителей ребёнка либо иных взрослых лиц, предоставивших ребёнку в возрасте до 12 лет возможность использовать тюбинг", — цитирует обращение Курдесова на имя и. о. главы МЧС Александра Чуприяна RT.

Ввести ограничения активисты просят уже этой зимой.

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