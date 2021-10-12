Сенатор поделился секретом победы над инфляцией

Сенатор Иван Абрамов заявил, что власти должны думать не о том, как сдержать инфляцию, а о том, как повысить уровень доходов граждан.

Если зарплата россиян вырастет на 20-30%, то инфляция в 5-7% покажется незначительной, отметил член Совета Федерации.

Абрамов напомнил, что Минэкономразвития РФ увеличило прогноз по инфляции в России с 5,8% до 7,4%, и последняя цифра кажется ему более верной.

По словам сенатора, рост доходов граждан должен быть "государственной задачей". Её можно решить, если "грамотно расставлять приоритеты, мотивировать предпринимателей, работать с издержками и повышать производительность труда", сказал парламентарий в беседе с NEWS. ru.

Абрамов призвал активно внедрять новые технологии, чтобы не только догнать развитые страны, но и перегнать их. Однако пока Россия даже догнать не может, считает он.

"Пока мы ещё догоняем некоторые страны, но задача — опережать, а мы догнать не можем", — подчеркнул сенатор.

Член Совета Федерации добавил, что компании должны повышать зарплаты для удержания высококвалифицированных специалистов, но и самим работникам нужно постоянно учиться, чтобы соответствовать высокому уровню.

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